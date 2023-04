Cienciano no se encuentra en buen momento futbolístico desde que arrancó la temporada 2023 de la Liga 1, a esto se le suma más problemas como el caso de Paolo Hurtado. Que hace días salió nuevamente para un programa de televisión, pero no hablando de su trabajo como jugador. Si no cometiendo cosas extrafutbolisticas.

Convirtiendo esa situación como algo inaceptable para la administración del conjunto rojo, debido a eso estarían iniciando un proceso disciplinario para el deportista. Según lo informado por su administrador, Sergio Ludeña.

"Los temas personales en los días de descanso son ajenos al club, pero lo que se ve al jugador cargando latas de cerveza lo están revisando recursos humanos y el área legal para tomar una decisión que se conocerá en su momento", comentó para una entrevista para diario El popular.

Por otra parte, el mandamás de la escuadra cusqueña, dejó entrever sobre una posible salida del volante de la institución.

"Hay varios tipos de faltas que están escritos como amonestaciones, sanciones económicas y hasta el retiro del club. Estamos revisando el caso y en unos días tomaremos una decisión", indicó.

Por último, Ludeña aprovechó en hacer un pedido especial para que les haga llegar más imágenes de otros futbolistas involucrados en caso de disciplina, que se viene rumoreando.

"No tenemos pruebas, si alguien tiene, que nos las envíen para tomar las medidas correctivas de inmediato", finalizó.