La Liga 1 en su versión 2022 ya está siendo planificada por sus organizadores. Se espera, antes que nada, que no tenga todas las irregularidades del presente año: que ahora se juegue de forma descentralizada, que no termine en octubre, que haya público y, por supuesto, que no se defina por escritorio.

Justamente, este miércoles, se realizó el sorteo para lo que será el torneo nacional del próximo año. Además, se brindó la información de cómo se desarrollará el campeonato. Sorprendió sobretodo que fueron para atrás en una decisión que ya había trascendido hace unas semanas.

Y es que resulta que sí habrá bolda de minutos, lo que deja a muchos equipos con los planes a la mitad. Cada club deberá tener más de 1700 minutos de sub20 en cancha. Además, se realizará nuevamente el torneo de reserva. Para cumplir ambas condiciones, hay que invertir bastante.

El torneo, con finales y todo, irá solo hasta el 13 de noviembre, o sea que si Perú no va al mundial, otra vez, pasarán más de dos meses sin liga. El torneo, además, comenzará el próximo 21 de enero, lo que sin duda es positivo. Al menos los que jueguen competiciones internacionales llegarán con rodaje.

Por último, hay que decir cómo quedó el fixture. En la primera fecha, por ejemplo, destaca el partido entre Alianza y Boys o el de la U contra la Vallejo. El clásico, por otro lado, será en la jornada 9. Acá les dejamos la imagen completa de lo que será el apertura. El clausura será igual pero cambiando localías.