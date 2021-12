Luis Guadalupe es de las revelaciones mediáticas en los últimos años por su gran carisma, su sentido de pertenencia con el público, y la famosa fe. Aquel valor que siempre agrega a cada frase emitida. Pero en las últimas semanas no se supo mucho de su presente, por un tema médico.

'El Cuto' estuvo internado por un problema de salud, el cual superó satisfactoriamente después de pasar un proceso lento pero seguro. Así lo contó en entrevista al medio de comunicación donde pertenece actualmente, Diario 'El Trome'. Afirmando que fueron horas complejas las que vivió, pero todavía hay 'Lucho' para rato.

+ Alexander Lecaros quiere Selección Peruana: "Mentalizado para cumplir mi sueño"

+ Desde Cali: Deportivo Municipal cerca de fichar al campeón Michael Ortega

+ Edgar Benítez: "Vamos por el bicampeonato y una buena Copa Libertadores"

"A veces una cree que está bien por fuera, pero por dentro suceden cosas que uno ignora. Tenía una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando viajé a Chiclayo. El dolor en el hígado era muy fuerte. Ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil". Empezó señalando el ex defensor central de Universitario de Deportes y Selección Peruana.

Contando cómo fue su proceso desde el principio, cuánto lo iba molestando la enfermedad reciente: "Cuando regresé a Lima el dolor era muy fuerte, ya no lo soportaba. Los médicos ordenaron todo tipo de pruebas, exámenes, hasta que con una resonancia magnética y tomografías lograron ubicar una mancha negra en el hígado".

Haciendo un llamado como ejemplo, a que las personas no dejen pasar estos malestares corporales: "Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Tuvieron que intervenir para extraerme parásitos del hígado y hacerme un drenaje. A esa conclusión llegaron luego de una junta médica que se hizo para ver mi caso".

Dejando en claro que pudo haber sido peor si no actuaba rápidamente. Agradeciendo al 'santo padre' por todavía no llevárselo con él: "Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que en estos días he estado en sus oraciones. Les doy gracias infinitas, porque son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo". Bien por el gran 'Cuto', pastor de la fe.