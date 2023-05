El viernes 28 de abril se convirtió en un día inolvidable para Sporting Cristal e hinchas, debido a que pasó un suceso que nunca olvidarán y que quedará marcado para la historia, no solo para el fútbol peruano, sino para ellos.

Es que en el duelo que tuvieron ante la Universidad César Vallejo, al parecer algunos jugadores no estaban haciendo caso a Tiago Nunes y los asistentes al estadio Alberto Gallardo, lo interpretaron como la famosa Camita, insultando al plantel celeste y apoyando al entrenador y a su comando.

Bajo este contexto de malos resultados, muchos han salido a hablar sobre este problema y dieron su punto de vista, como en el caso del periodista deportivo, Elejalder Godos. Este último dijo que no cree que el plantel cervecero se esté echando.

"Si hay algo que los equipos, aquellos equipos que tienen tradición de enfrentarse (...) ¿Cómo se puede uno imaginar, que habiendo tanta rivalidad entre un U vs. cristal y cristal vs. U, se va a echar cristal? Pero por favor", comentó el comunicador en una entrevista exclusiva con Bolavip Perú.

Por último, el hombre de prensa dejó en claro su opinión sobre el trabajo que viene realizando el brasiliño en el cuadro del Rímac, donde menciona que los resultados son los que hablan.

"¿Quiero ver lo qué decían los colegas? (refiriéndose a sus compañeros de su programa) Que Tiago Nunes ha ganado con una copa sudamericana, correcto, pero hoy no da, pues, hoy no da, y que la idea, la idea de Thiago Nunes es una idea de jugador top, todo es paporreteres (repetitivo), esto es simple, mi amigo. Esto se mueve por los resultados, el que no da la talla, se va, hoy Gareca posiblemente se vaya, no ha ganado, con las justas un partido", expresó.