Bernardo Cuesta es uno de los ídolos que sigue vigente en Melgar FBC, pero lamentablemente no puede disputar el Torneo Apertura Liga 1 - 2023. Sobre todo los hinchas lo extrañaron en la derrota sufrida ante Deportivo Municipal por 2-0 en el estadio Monumental de la UNSA.

La razón del porqué no puede estar presente es que es por temas de sus papeles de nacionalización, por lo que le gustaría que este problema pueda solucionarse pronto, esto es, según la información dada por el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa deportivo, A Presión.

"Me acabo de comunicar con Bernardo Cuesta y me dice que por un tema de nacionalización no puede jugar la Liga 1 con Melgar. Además, dijo que no sabe con exactitud cuándo va a poder jugar, pero espera que sea pronto. Todo va a depender si esto se soluciona", señaló.

Mencionar que el atacante de 34 años es uno de los titulares indiscutibles del conjunto rojinegro y por esta razón es el motivo de su ausencia en el equipo de Pablo Lavallén y se espera que esté pronto, porque realmente el plantel lo necesita.