No se lo llevan: Bernardo Cuesta tiene contrato hasta 2024

Nuevamente, su nombre empieza a sonar en equipos importantes de nuestra zona. Bernardo Cuesta cuando viste la camiseta de FBC Melgar se transforma en el mejor jugador posible, marcando goles, realizando sacrificios valorables. El delantero argentino, con esa labor, enamora a los demás conjuntos.

En las últimas horas, se le relacionó con Millonarios, y los fanáticos 'rojinegros' empezaron a ver fantasmas. Porque el fútbol colombiano tiene un mayor nivel en todos los aspectos, desde lo competitivo y lo económico. Así que entendemos, que no podría competir ante una oferta en mesa.

Pero eso quizás hubiese sucedido en otro equipo, y en otra época. Porque actualmente la gerencia deportiva del equipo que representa a Arequipa, tiene en mente continuar el proyecto establecido a inicio de temporada. Debido a que, hay un soporte en todos los aspectos, y por eso no temen perder a un referente.

El periodista deportivo arequipeño, Daniel Rodríguez Hinojosa, contó dos detalles sobre la actualidad del popular 'Berni', principal baluarte e ídolo 'sureño': "El capitán rojinegro renovó hasta el 2024 con Melgar". Para después contar por qué no existe el temor de perder a un jugador como él.

"No ha llegado ninguna propuesta por parte de Millonarios; sin embargo, de llegar, no hay intención de venderlo, pues con el libro de pases cerrado no habría forma de buscar un reemplazo". Enhorabuena por estas decisiones tomadas con anticipación, siempre adelantándose a la jugada Melgar, por eso les va tan bien ahora mismo.