Deportivo Municipal se ha convertido en uno de los equipos protagonistas de esta temporada de la Liga 1. La franja consiguió un triunfo muy importante ante UTC de Cajamarca.

Sin embargo, eso no es todo, sino que uno de los responsables de este gran momento de la Academia, es Fernando Pacheco, que ha hecho una dupla formidable junto a Christopher Olivares y por varias fechas se han convertido en las figuras.

Debido a eso, es que se rumoreaba sobre su vuelta a la Florida, pero el mismo jugador habló de esta posibilidad.

"Ahora estoy agradecido con Dios, mi familia, con Municipal y el comando técnico. Yo me quedaré hasta fin de año y de ahí ya se verá", comentó para GOLPERÚ.

También contó que ahora cuenta con más oportunidades de jugar, algo que para él era difícil desde hace mucho tiempo.

"De hecho una de las primeras cosas que pedía para pedir retornar era encontrarme conmigo mismo y que me den las oportunidades de poder jugar, además, mostrar mi aprendizaje que tuve afuera", indicó.

Por último, Mpache como se le conoce, reveló que tiene una lesión de distensión muscular que lo va a dejar fuera por algunas semanas y cree que esto le va a ayudar para recuperarse de la seguidilla de partidos que ha tenido.

"Tengo una distensión muscular que lamentablemente me dejará afuera por unas semanas, pero de hecho que esto me ayuda un poco para recuperar un poco del cambio que ha sido de pasar, de no jugar mucho tiempo a hacerlo y ser protagonista con Municipal", sostuvo.