Manuel Heredia habló con GOLPERU y confirmó tener contrato con Carlos A. Mannucci hasta fines del 2022. También resaltó la regularidad que ha tenido con el conjunto ‘carlista’, lo cual le ha permitido mantener un buen nivel todo este tiempo que se encuentra jugando en el norte del país para los trujillanos.

+ Comparten foto de Gareca haciendo un lujo y las redes estallan en insultos: "argollero"

+ Perú terminaría 4° en las Eliminatorias si se dan estos resultados en la Fecha FIFA

+ Gabriel Achilier casi se despide de Ecuador y para jugar en el fútbol peruano

“Mi contrato con Mannucci fue por dos temporadas, aún seguiré siendo jugador del equipo por una temporada más”, sostuvo el portero del conjunto trujillano luego de que se dijera un posible acercamiento a Alianza Lima, quienes se encuentran reforzándose en varias líneas del campo para enfrentar la Copa Libertadores en el 2022.

“Yo creo que más que un interés o una posible llegada a Alianza Lima, esto puede ser muy cambiante, es fútbol, no creo que un club que está a puertas de una final pueda estar viendo un tema de refuerzos, actualmente me debo a Mannucci”, declaró Manuel Heredia y confirmó pertenecer al conjunto trujillano para la siguiente temporada.

Finalmente, el portero ‘carlista’ habló sobre su actual continuidad en el arco: “Siempre he estado expectante en tener las oportunidades, pero si no salía de esa idea de generarme mis oportunidades no lo hubiera logrado, estos últimos tres años han sido muy importantes, el anterior comando técnico me repotenció y bueno sigo haciendo lo que más me gusta, como evitar un grito de gol”.