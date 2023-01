La pregunta que todos se hacen: ¿Descenso directo para los clubes que no se presentan a jugar?

Una de las preguntas más fuertes después de comunicarse que habrá una huelga de jugadores, por parte de los 8 clubes que están del lado de GOLPERU. El fútbol peruano sufre esta decisión, debido a que el Consorcio no puede transmitir debido a la cautelar que está puesta en su contra en el Poder Judicial.

Y este tipo de medidas traerían problemas gigantes, según se pudo conocer. La información llega desde el Diario Líbero, quien interpreta en el papel, lo que sería el artículo 116. Lo tocamos como tentativa, porque al final, es un aspecto por confirmar. Debido a que lo que se conoce por nuestro lado, es que las bases han cambiado, con un destino diferente.

Pero vamos a la data encontrada desde los libros legales en VIDENA: "Si un club incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automáticamente a la categoría inferior inmediata, perderá por walk over (W.O.) sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de tres (3) a cero (0) en favor de sus rivales".

Así se estaría definiendo el marco legal, con un plus en contra, para los clubes que están ahora mismo dentro de la huelga: "El club que pierda la categoría quedará impedido de retornar a la Liga 1 durante los siguientes tres (3) años. Su retorno a la Liga 1 queda supeditado, además, al pago previo de las multas pendientes, al cumplimiento de las sanciones impuestas, así como lograr nuevamente el derecho al ascenso de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre el particular por parte de la FPF".

Por ende, hay un problema enorme, si se termina cumpliendo este dicho: "Los miembros de los Consejos Directivos o Directorios responsables que, como consecuencia de lo establecido dejen de participar en la Liga 1, serán sancionados con inhabilitación permanente para ejercer cargos en el Sistema Futbolístico Profesional".

Bolavip Perú pudo conocer que de ahora en adelante este tipo de determinaciones ante posibles ausencias de partidos, no se estarían sancionando con walk over. Pasarían a una comisión de justicia, la cual va a decidir por el futuro de las acciones mencionadas. Ya no existiría el castigo inmediato. Aunque por ahora, todo es una incertidumbre gigante.