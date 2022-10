No diciendo nada nuevo en la Liga 1, pero sí exponiendo su deseo, Jesús Chávez habló sobre los “incentivos de fin de año”. Haciendo una clara alusión sobre el dinero que algún club ofrece para que el cuadro juegue mejor ante su rival, Leao Butrón habló sobre el tema en el panel de A Presión Radio.

Siendo claro en la información, el exportero de Alianza Lima no negó que esta práctica sea nueva, muy por el contrario, admitió que siempre se ha dado, pero en el caso específico de Jesús Chávez, señaló que la diferencia es que él está pidiendo el “incentivo”.

"El caso de 'Chucho' Chávez es que él está pidiendo", comentó Leao Butrón en el panel del programa deportivo A Presión Radio. Emitiéndose la noche del último miércoles 12 de octubre por YouTube, el portero le dio más fuerza a su experiencia y contó lo que vivió.

"Se paga de jugador a jugador. Yo he ido hasta la casa de un jugador para dejarle billete. Y yo he estado, no puedo decir con quién, con un entrenador separando los sobres. No puedo decir a quién le dimos la plata, pero está jugando", mencionó el guardameta Leao Butrón.

Declaró Leao Butrón sobre los populares “incentivos de fin de año”. Recordemos que el exportero realizó toda su carrera en el fútbol peruano desde su debut en Sporting Cristal, pasando por Alianza Atlético, Alianza Lima, Universidad San Martín, FBC Melgar y retirándose en Alianza Lima en el año 2020. Además fue campeón con los celestes, los santos y los íntimos.

