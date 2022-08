Cuando las cosas se ponen tensas, aparecen este tipo de calificativos que quizás sorprenden a los seguidores de ambos personajes. Paco Bazán en su último programa: 'El Deportivo', se refirió con mucha firmeza al periodista deportivo argentino, Martin Liberman, por sus últimos calificativos para el Perú, directamente por temas de coyuntura que domina. Y eso no le gustó mucho al ex portero de Universitario de Deportes.

Así arrancó su descargo, el ahora conductor de 'ATV Noticias', Francisco Bazán, quien lo señaló directamente, y sin dudar, lo mencionó de pies a cabeza. Para no dejar ningún pendiente suelto: "Este es el primero, el segundo tiene que ser (Martín) Liberman por mala leche. Si no eres tú el que lo pone en su lugar, voy a ser yo. Ha dicho que parezco modelo, bueno, no miente".

No se quedó ahí, y revalidó todo lo dicho con mayor firmeza, en un sentido hasta crítico se podría decir. Porque jugó con el lenguaje, para no cometer algún problema a futuro: "Me compro un pasaje, voy y le meto un par de cachetadas, de forma figurativa. En el argumento no me gana, pues a mí no me gana. Se paseó con los de Movistar, pero a mí no me gana (...)".

Para ampliar un poco más la molestia de Paco Bazán con 'El Colorado', charló brevemente con 'El Trome', y disparó así, aplicando una defensa férrea: "Si ellos atacan a Carlos Zambrano, están golpeando a toda la industria de nuestro fútbol. Si descalifican al ‘León’, que es un seleccionado, están diciendo que tampoco sirven los suplentes, los que juegan en nuestro país y los que no fueron convocados".

Lo cierto es que cada opinión de Martin Liberman con respecto al deporte rey en nuestro país tiene peso, puede gustar o no, como en este caso con Paco Bazán. Pero siempre es oída, tomada en cuenta, y respetada. Veremos si hay un próximo capítulo dentro de este interesante debate para la gente que sigue a ambos hombres de la comunicación, desde sus trincheras, en cada país.