'Tigrillo' Navarro contra Paolo Guerrero: "Yo no he autorizado a que utilicen mi voz"

Uno de los momentos cumbres en la historia del periodismo deportivo peruano fue la noticia de Carlos Alberto Navarro sobre Paolo Guerrero, y su liberación de la sanción por el supuesto dopaje que tuvo, previo al 'Mundial Rusia 2018'. Este hecho remeció todos los cimientos del balompié local, e internacional. 'El Tigrillo' se volvió en la persona más solicitada, por la tamaña bomba que soltó en aquel entonces, cuando confirmó la presencia del capitán de la Selección Peruana en la cita mundialista.

Todos recordamos cuando en el programa de Philip Butters allá por ese entonces, en 'Radio Exitosa', abrió el teléfono para que el periodista diga su noticia y alegre a todo un país. Por eso, y otros motivos más, esta mañana en el 'PBO Radio', el propio comunicador social dijo las siguientes frases, donde mostró su incomodidad por utilizar su voz, repitiendo el momento, en la serie del 'Depredador'.

Lo primero que menciona Navarro, es su disconformidad, por lo que le contaron: "Por si acaso a la gente de Netflix y los que han hecho la serie de Paolo Guerrero, lo digo en serio. Yo no he autorizado a que utilicen mi voz, no sé si Phillip (Butters), pero ayer me hicieron ver un pasaje donde se incluye los audios de cuando lanzamos la información del ‘Paolo Va’"

Señalando después a las personas presentes en el set de televisión, dejando en claro que no es una broma, y afirmando que tomará cartas en el asunto: "Voy a llamar como testigo al señor Quique Bravo, si es que llegamos a juicio, porque él recibió mi llamada a las 9 y 23 cuando le dije: ‘Tengo una información de Paolo’ y me dijo espérate que termine el corte y entramos con todo".

Precisa que buscará a un gran abogado, para poder ver este caso que va en contra de sus intereses. Según 'El Tigrillo', se estaría cometiendo un exceso: "Parte de esa secuencia la han utilizado en la serie ‘Contigo Capitán’, pero conmigo no han hablado nada, Así es que voy a hablar con el doctor (Enrique Ghersi) o el doctor Medina, no sé cuál es el que te agarra a la altura de la yugular".

Para cerrar este momento que terminó casi entre bromas, sentenció así, ya casi riéndose: "No, no. No es una ‘alita’. Tú has visto cuando cortan el pollo y te dicen: ‘con parte de pecho’ y le meten un corte más carnoso... así. Esa ya es tu tarea Quique (Bravo) hay que ir con Paolo, con Netflix, con quien sea, hermano. No sé, pero a mí me toca mi ‘ala’, porque estoy ‘michi-michi'". Todo terminó siendo una gran broma.