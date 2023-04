El viernes 28 de abril se convirtió en un día inolvidable para Sporting Cristal e hinchas, debido a que pasó un suceso que nunca olvidarán y que quedará para la historia, solo para el fútbol peruano, si no para ellos.

Es que en el duelo que tuvieron ante la Universidad César Vallejo, al parecer algunos jugadores no estaban haciendo caso al entrenador brasileño y los asistentes al estadio Alberto Gallardo, lo interpretaron como la famosa Camita, insultando al plantel celeste y apoyando al entrenador.

A raíz de este contexto, el estratega rimense salió hablar sobre este tema ocurrido hace algunos días y contó si hubo o no alguna gresca con algunos de sus futbolistas o no.

"Tuvimos una charla directa con el capitán Yoshimar Yotún y con los demás jugadores. Me sentí respaldado por los jugadores, no he renunciado, solo puse el cargo a disposición", mencionó para Cristal TV.

También se refirió a la supuesta pelea que tuvo con el capitán de los bajopontinos Yoshimar Yotún, pidiendo respeto para él y que tendrá todo el apoyo de su parte.

"Es un jugador peruano, que merece respeto, futbolista profesional y capitán del equipo. Estoy acá para mostrar todo mi apoyo a él y al resto del plantel", agregó.

Por último, dijo que Yotún se ha sacrificado para quedarse en la Florida, a pesar de las ofertas que tuvo a principios de año, pero no aceptó.

"Yoshimar Yotún se sacrificó mucho para venir a Sporting Cristal. A inicios de año vinieron ofertas por él, pero aceptó quedarse con este proceso. Ha salido de las canteras del club Sporting Cristal, con respeto y que prevalece en la persona, lo demuestra en toda la dimensión, nosotros lo vamos a respaldar", detalló.