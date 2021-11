Jean Deza dejó el fútbol a sus cortos 28 años, esto hizo que muchos quedaran sorprendidos por la decisión de, actualmente, exfutbolista. Roberto Guizasola, uno de sus amigos dentro del deporte rey, dijo que se sentará con el ‘Ratón’ para hablar sobre ese tema, pues ‘Cucurucho’ aún no asimila tremenda noticia ex seleccionado nacional.

“Dios quiera hermano que me vaya bien en este viaje que hago a Europa, espero regresar pronto, porque esa noticia no la puedo asimilar, te soy sincero. Es un muchacho con tremendas condiciones para el fútbol peruano y todavía es muy muchacho para que se pueda ir, todavía le puede brindar diez años más al fútbol”, agregó el exlateral a una tienda deportiva en una entrevista.

Roberto Guizasola se ha propuesto traer de regreso al fútbol a Jean Deza: “Me voy a sentar con él y le voy a decir que, por favor a pedido del ‘niño cucurucho’, que tiene que volver. Jugadores como Jean Deza no se encuentra debajo de una piedra. Son muy difíciles de encontrar, tiene tremendo chocolate”.

Finalmente, el exfutbolista actualmente cuenta con una ONG donde ayuda a futbolistas que se encuentran pasando momentos difíciles dijo: “Con todo respeto, pero Jean Deza no se puede retirar del fútbol. Juega mucho y lo digo por lo que he visto y he compartido con él en UTC. Sé que mucha gente podrá criticarme, pero yo veo el lado humano. Intentaré persuadirlo para que no deje el fútbol. Él necesita de mucho cariño, saber llegar a él. Entenderlo”.