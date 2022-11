Anunciando a través de las redes sociales de Cienciano del Cusco, el experimentado mediocampista Jean Deza llega al cuadro 'Imperial'. Convencidos la obtención de la Liga 1 y la Copa Sudamericana, el 'Ratón' llega como el fichaje estrella del cuadro del 'Ombligo del Mundo'.

Siendo su séptimo equipo peruano, Jean Deza seguirá jugando en la altura, solo que pasará de ADT de Tarma a Cienciano del Cusco. Siendo una nueva oportunidad en su carrera, el hábil extremo disputará la temporada 2023 de la Liga 1 y la Copa Sudamericana, torneo que le podría servir de trampolín a nivel internacional.

Recordemos que Jean Deza estuvo la temporada 2022 de la Liga 1 en ADT de Tarma y, tras perder en la última fecha ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, el hábil extremo declaró que se iba al fútbol de Paraguay.

Quizá recurriendo a una astucia en el tema de las negociaciones o habiéndose caído la posible contratación en el extranjero, lo cierto es que Jean Deza jugará toda la temporada 2023 de la Liga 1 con la camiseta de Cienciano del Cusco y también la Copa Sudamericana.

Ya siendo varios refuerzos los que anuncia Cienciano del Cusco, Jean Deza se suma a los ya anunciados Claudio Torrejón, ex Sport Boys, Alberto Quintero, ex Universitario de Deportes y Víctor Cedrón, ex Deportivo Binacional.