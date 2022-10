El mundo de la farándula peruana tiene bastante relación con el deporte nacional, por ciertos eventos que están unidos con la indisciplina nocturna. Y ahora, como pasó hace largos años, donde Paolo Guerrero defendió su nombre como persona natural, enjuició, ganándole esta disputa a la periodista peruana, Magaly Medina.

Hecho recordado por todos, debido a que fue la primera y única vez, que 'La Urraca' fue privada de su libertad. Considerándose este evento como algo histórico en el periodismo general de nuestro país. Desde aquel entonces se vio un perfil más bajo de la conductora de televisión, con reportes sin tantos detalles, o yendo en contra de personajes cotidianos.

Hasta este año, donde se tomó como tema casi personal, el caso de Andy Polo, quien fue despedido de su equipo en los Estados Unidos por los escándalos que se propagaron, por una supuesta violencia doméstica contra su ex pareja, Génesis Alarcón. Aquí Magaly Medina difundió información delicada, y según los abogados de 'La Joya', estarán tomando cartas en el asunto.

En una entrevista al 'Diario Líbero', el abogado civil de Andy Polo, Milton Carpio, habló sobre este hecho, con palabras puntuales para no ser sacado de contexto: "No hay actos de violencia, no existen, ni mucho menos hay pruebas que se haya actuado en este caso". Comenzó diciendo, para luego explicar las medidas que tomarán quienes defienden el honor del ex Monarcas Morelia.

"Estamos luchando para que se haga justicia. La hemos querellado a Magaly Medina, en un momento se cerró. El tribunal de apelación nos dio la razón, pero ¡oh sorpresa!, un nuevo juez en 3 días resolvió de inmediato rechazándonos por segunda vez". Este detalle no se conocía, y abre la puerta a una nueva batalla legal, que confían vencer, desde su posición, los abogados de Andy Polo.

Quienes, además, recuerdan lo que dijo Magaly Medina en su momento: "La justicia americana le ha dicho que es un maltratador con esta sentencia". Hecho que no estaría anexado con la realidad, porque la definición reciente sería otra por parte de la justicia estadounidense. Lo que cierra diciendo el abogado de Andy Polo es: "Tenemos la convicción que sí la llevaremos al juzgado de los acusados, esperando que ella sea condenada, y por qué no, poner en límites su libertad". ¿Cómo terminará esto? Pronto lo sabremos.