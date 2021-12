El delantero Yuriel Celi aún no cuenta con esquipo después de que Cantolao decidiera no contar con él para la siguiente temporada en la Liga 1

Celi no sigue en Cantolao y club le recomienda que "busque nuevos horizontes"

Yuriel Celi es una gran promesa de la Liga 1, pero algunas malas decisiones personales lo han llevado por caminos que no son acordes a lo deportivo. Por ese motivo, el futbolista de 19 años no ha podido demostrar lo mejor de su repertorio en la temporada y el club Academia Cantolao ha decidido ya no contar con él para la siguiente temporada.

El periodista Gustavo Peralta, del diario Líbero, dio a conocer que la institución deportiva Academia Cantolao habría decidido no contar más con el futbolista Yuriel Celi, quien tiene un futuro prometedor, pero el 'Delfín' ha preferido ya no tenerlo en sus plantilla para lo que se viene en el 2022, por lo que el delantero tendrá que buscar otras alternativas de dónde desempeñarse futbolísticamente.

"¿Y dónde jugará Yuriel Celi? Hasta hoy parece que está definido que no siga en Cantolao por un tema de que el club considera que lo mejor es que busque nuevos horizontes. Ya no tiene vínculo. Se le está buscando club", fue lo que agregó el periodista Gustavo Peralta. De momento, el agente del futbolista tiene como prioridad encontrar un equipo para el 2022.

UTC es uno de los clubes al que se dijo podría ir el delantero, pero no es nada seguro aún. Cabe resaltar que a Yuriel Celi la Academia Racing Club le habría propuesto una contrato, por lo que en ese entonces Cantolao rechazó, pues querían que el joven futbolista siguiera creciendo dentro del ‘Delfín’. Se espera pueda encontrar un nuevo equipo para el 2022 y manejar su carrera de una manera correcta.