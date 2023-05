FBC Melgar se llevó un tremendo triunfo ante Carlos Mannucci por 2-1, en el estadio de Mansiche. Los dirigidos por Mariano Soso se sacaron la espina de no ganar como visitante en esta temporada.

Los rojinegros hicieron de todo para romper la paridad en el partido y lo consiguieron gracias al tanto de Alec Deneumostier a los 87′ del partido y parecía que todo acaba ahí, pero un penal a los 90+2′ cobrado a favor de los trujillanos, que fue bien ejecutado por Joao Villamarín marcaba el empate. Pero en los últimos suspiros, Kenji Cabrera puso a los 90+’ puso el 2-1 final.

Con este resultado, el dominó quedó en el puesto 11 con 21 puntos y para la próxima fecha se medirá ante la Universidad César Vallejo, mientras que Los carlistas se quedan en el quinto lugar con 26 puntos y chocarán contra Deportivo Binacional, como visitante.

PREVIA CARLOS MANNUCCI VS MELGAR:

Luego de haber perdido en calidad de local ante Atlético Nacional por copa Libertadores y prácticamente ya con la eliminación, en el conjunto de FBC Melgar tienen como objetivo terminar de la mejor manera el torneo Apertura y así iniciar de cero el Clausura, donde buscan ser protagonistas. Y el primer paso para lograrlo es vencer este domingo a Carlos A.Mannucci.

El partido será válido por la fecha 17 de la Liga 1y está programado para las 18:30 horas (Perú) y el escenario donde se desarrollará el encuentro será el Mansiche de Trujillo.

El cuadro local llega a este encuentro tras caer 1-0 ante UTC, en un partido donde tuvo el protagonismo. Los dirigidos por Mario Viera se ubican en el quinto puesto de la competencia con 26 puntos y de los últimos siete partidos, solo ha perdido uno.

Por su parte, FBC Melgar, decepcionó a mitad de semana en el partido ante el Atlético Nacional por la Copa Libertadores. Previamente, el equipo venció a Alianza Lima por 2-1 en Arequipa, resultado con el que suma 18 puntos (4 victorias, 6 empates y 5 derrotas), avanzando al puesto 12 de la tabla, a un punto del Alianza Atlético. De visita, el Melgar perdió 3 veces en 8 encuentros, de los que salvó cinco empates.

Se jugará sin público

El partido de Carlos Mannucci vs. Melgar no tendrá presencia de espectadores debido a que no recibió la autorización de la prefectura con las garantías de seguridad. La decisión se hizo pública a través de redes sociales del club, expresando su malestar con la decisión.

