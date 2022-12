De una leyenda mundial: Teófilo Cubillas elogió la gran final de la Selección Argentina vs. Francia

Estar en la primera fila del Mundial Qatar 2022 para disfrutar la gran final, termina siendo un beneficio que solo cracks absolutos, como quien está como titular en esta nota informativa, lo han podido ser. Es un punto especial para quienes han logrado el éxito deportivo, un lugar único.

El Nene, como se le conoce a nivel internacional al exjugador de Alianza Lima, FC Porto, Basilea de Suiza, entre otros, estuvo en el partido definitorio entre Argentina y Francia, jugado en el Estadio Lusail. Disfrutando de un grandioso duelo, la mejor definición de un título mundial para muchos.

Mediante su cuenta de Instagram, explicó sus sensaciones sobre el galardón obtenido por Lionel Messi y compañía: "Qué final la que me tocó ver el día de hoy en Qatar, Argentina vs. Francia. Un partido emocionante de principio a fin, incluyendo el tiempo suplementario y a todo esto le sumamos la definición por penales. Un grandísimo duelo entre los números 10 de ambos equipos. Hasta que finalmente Messi pudo conseguir con la blanca y celeste el ansiado campeonato Mundial de Fútbol que hasta ahora no lo había conseguido".

Felicitando a toda la nación, demostrando admiración por el juego mostrado por los muchachos de Lionel Scaloni, luego de una jornada inolvidable. Donde reinaron las emociones, el buen juego, los goles, y las palpitaciones a mil por segundo: "Un justo galardón en su carrera como futbolistas. Saludos a La Argentina por la suma de una Copa del Mundo más ganada por su Selección y acortando diferencia contra Europa".

El goleador peruano en los mundiales FIFA, con 10 anotaciones en dos ediciones (México 1970 y Argentina 1978), es una de las pocas personas tomadas como embajadores directos de la FIFA. Asumiendo un cargo honorífico por sus años compitiendo en el deporte rey, siendo un ejemplo para muchos en la región nuestra.