Qatar 2022: Martin Liberman explota contra el arbitro de Uruguay vs. Ghana

El encuentro entre Uruguay y Ghana ha sacado chispas en casi todo el mundo, este choque ha estado en el ojo de la tormenta. Más por la eliminación de los Charrúas, quienes han sido campeones del mundo en dos ocasiones y tienen esa presión de uno de los mejores equipos y tienen que dar el ejemplo de siempre ser ganador.

Durante el partido hubo muchas polémicas por parte del Juez principal, Daniel Sieberten, obviamente haciendo enojar a los seguidores del combinado sudamericano. Muchos han criticado al árbitro alemán por lo hecho en este encuentro, por lo que toman que estuvo a favor de las Estrellas Negras, por no sancionar jugadas a favor de la Celeste, incluso un penal.

Martin Liberman, periodista argentino, no se quedó callado tras jugadas que generan duda y sobre todo el penal no cobrado a Edison Cavani. El comunicador manifestó que fue penal y que le parecía increíble que el VAR no haya corregido ese error: "Penal!!!!!!", indicó

Luego, agregó: "fue penal a Cavani! Increíble que el VAR no haya corregido semejante desacierto del árbitro alemán. Fue FOUL!"

La eliminación de los uruguayos ha tenido mucha reacción por parte de sus hinchas y seguidores del fútbol, que algunos deseaban que el cuadro dirigido por Diego Alonso se mantenga en el mundial, como otros que se encuentran felices de que hayan sido eliminados.