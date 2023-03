La Selección peruana de fútbol terminó su gira en Europa, luego de disputar dos amistosos ante rivales de peso como Alemania y Marruecos. Sumando una derrota y un empate sin goles por parte de la blanquirroja, generando molestia para algunos.

Es que muchos no han perdido la oportunidad de criticar al director técnico de la bicolor, luego de ver el juego y sistema táctico mostrado por su equipo. Muchos piensan que se ha retrocedido bastante, a lo que dejó Ricardo Gareca y se preocupan por lo que pasará ahora.

Uno que no desaprovechó en dar su opinión sobre los planteamientos de Juan Reynoso, fue Erick Delgado, ex arquero de Sporting Cristal. El futbolista contó su experiencia de cómo le fue con el Cabezón, cuando dirigió al cuadro celeste en el 2011.

"Yo he tenido a Juan como técnico. ¿Mal? Pésimo nos fue. Empezó con el tema de las rotaciones, (pero) los que venían con él no rotaban… Yo no entendía por qué tenía que salir si podía tapar domingos, jueves y sábado...Hubo un momento en el que el ambiente ya no era el mejor… Yo ya no quería ir ni a entrenar", expresó para el espacio deportivo Erick y Gonzalo por Youtube.





Cabe mencionar que a Reynoso no le fue muy bien en la Florida, porque simplemente no encontró la irregularidad que necesitaba y luego de 12 encuentros (4 victorias, 4 empates y 4 derrotas), presentó su carta de renuncia al cargo.