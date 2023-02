Los proyectos dentro del fútbol peruano no progresan debido a que los resultados no son positivos en algunos casos, y se tienen que cortar para hallar el éxito inmediato, así lo exige la competencia profesional. Si eso pasa en los conceptos dentro de una institución, donde el tema es mucho más grande, imagínense en el contexto de un jugador.

Acá viene la historia con respecto al título de la nota. Para Juan Reynoso es una debilidad deportiva, el juego y trascendencia en cancha que tiene Piero Quispe, es un jugador que siempre al que siempre le da seguimiento. Por ende, lo valora quizás por encima de otros en esa posición de volante.

Y al parecer, por lo que pudo saber Bolavip Perú, no estaría nada contento con la situación del futbolista formado en la Academia de Don Héctor Chumpitaz. Este talento por pulir ha tenido altos y bajos, pero en este instante es una pieza de recambio para el técnico Carlos Compagnucci.

Es más, hace poco el entrenador argentino explicó por qué no utiliza al enganche peruano. Hay una explicación al respecto, puede gustar o no, pero son sus razones claras. En la conferencia de prensa después de la goleada contra la Academia Deportiva Cantolao, donde la "U" venció por 4-0. Ahí el líder del plantel, contó detalles sobre el jugador en mención.

"Al incorporarse una semana tarde. Le costó un poco, pero no sale del equipo la fecha pasada, no por esto específicamente, los que mejor estaban para esa primera fecha son los que iniciaron. Me pareció que en la pretemporada y en los partidos amistosos los que mejor forma han tenido eran esos once. Pero no quiere decir que los próximos partidos jueguen esos once". Esa explicación no cayó del todo bien en Videna.

El seleccionador racional próximamente estará lanzando la lista de convocados para los duelos internacionales contra Alemania y Marruecos. La información que tenemos, es que no genere sorpresa si no vemos el nombre de Piero Quispe. No está jugando, y estarían viendo como responsable de su actividad a la decisión absoluta de Carlos Compagnucci. ¿Cambiará su presente en el clásico contra Alianza Lima? Difícil.