La semana deportiva ha estado girando en torno a la no continuidad de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Desde la información que el sueldo del comando técnico del estratega argentino se había reducido en un 40%, pasando por la no presencia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano, hasta el motivo por el cuál no se habría llegado a un acuerdo.

En ese interín de información, fuentes y dichos, se emitió el programa de Fútbol en América el último domingo 17 de julio. Con la conducción de Erick Osores, Jampool Cuadros y Óscar del Portal, los periodistas sostuvieron un acalorado debate sobre por qué no se habría llegado a un acuerdo entre Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol.

"A Ricardo Gareca lo han maltratado, lo han ninguneado. ¿Cómo van a reducir el sueldo de un entrenador, pero no se reduce el pago de las planillas a clubes que le pagas? ¿Cómo va a ser posible que reduzcas salarios y luego decirle: 'oye, los jugadores sí van a ganar premios y tú no'? ¿Cómo van a decir que el plan que le propuso Ricardo Gareca no lo leyeran y después digan: 'no tuvimos tiempo'?”, comentó acalorado Óscar Del Portal sobre la salida de Ricardo Gareca.

Siguiendo con su alocución, Óscar Del Portal reiteró su validez de la información al entorno de Ricardo Gareca: "Así como ustedes creen en sus fuentes. Yo no soy periodista, soy comunicador. Prefiero creer en el entorno de Gareca que el de Lozano. Tengo las dos fuentes y yo le creo a uno. Para mí estás creyendo en cuentos. Y con la experiencia que tienes tú, que me la doblegas, me parece raro que lo creas", comentó refiriéndose a la opinión de Erick Osores.

En ese sentido, Erick Osores, al que sí le parece que Ricardo Gareca cumplió un ciclo al mando de la Selección Peruana, se mostró sorprendido y detalló que el tema pasó por una negociación y no por aspectos del entorno.

"Estrictamente en el tema Gareca, lo otro son cosas en el entorno. La postura de la Selección Peruana sí me parece real", comentó el periodista deportivo Erick Osores en la emisión del último programa de Fútbol en América.

Lo cierto es que, tras casi 3 días de negociaciones, los directivos de la Federación Peruana de Fútbol no lograron convencer al entorno de Ricardo Gareca para que se quede como estratega de la Selección Peruana.