Todos saben que la disciplina y el fútbol peruano no van de la mano. En la gran parte de los procesos eliminatorios, distintos escándalos han dado que hablar en los medios nacionales. Los llamados ampays son parte del día a día de los jugadores nacionales.

Podemos recordar el caso del Golf los Incas o el de Panamá. En uno el DT decidió castigarlos, mientras en el segundo, los perdonó. Los resultados fueron mejor para Markarían. Ricardo Gareca, entonces, fue más de esta segunda forma, pero buscando que no salgan demasiado: los perdonaba, no se metía en su vida, pero los hacía concentrar la mayor cantidad de días posibles.

Justamente este lunes, trascendió que algunos jugadores habían salido el último fin de semana, justamente mientras no estaban concentrados, o sea que estaban libres. El Tigrillo Navarro y Silvio Valencia lo confirmaron. Este martes, el Bombardero del Trome dio más información al respecto.

"Confirmado: Juergón desde el sábado hasta el ‘desayuno’ del domingo y casi cebichito a mediodía", titularon en su nota. "Los jugadores que pasan la base tres ya la máquina ni las ‘llantas’ aguantan como antes", detallaron después en el desarrollo.

"La neta es que el organizador ya tiene experiencia y sus años para inquietar a la gente", continuaron. "Es cierto que el anfitrión ya está de salida en el fútbol por su edad, pero es un irresponsable de aquellos. Eso me lleva a pensar que no es un buen líder. Los referentes suman. No restan. Ayayayayay", culminan. ¿A quién se referirá?