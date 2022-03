Su estilo para comentar sobre el deporte rey le ha traído algunos problemas desde que colgó los guantes. Leao Butrón opina de todo lo que se le canta, y lo hace siempre con una posición bastante potente. El ex portero de Alianza Lima y la Selección Peruana tuvo adjetivos calificativos duros contra un convocado.

El tema en la mesa de 'A Presión Radio' fue la consideración de Ricardo Gareca por Jhilmar Lora. Y ahí tomó la palabra el ahora futbolista retirado, para dar un concepto duro, pero quizás extremadamente sincero. Se olvidó quizás que estaba en internet, en un programa de alto rating, para decir lo siguiente:

"¿Lora está convocado, no? Es muy frágil y sano. Ya desde el año pasado, en la final entre Alianza vs. Cristal, que para mí tiene que jugar Madrid. No sé... juega muy tibio. Si yo estuviera en el arco, le diría: 'oye, compadre, ¡despierta! ¡¿Qué te pasa? ¡Despierta por favor! En puntitas juega, en puntitas". Fue lo que consideró 'el 1 íntimo', cuando se le preguntó por el lateral derecho de Sporting Cristal.

Y fue mucho más allá, dejando en claro que no es cercano al conjunto 'bajopontino', para darle más peso a su opinión: "Mi segundo hinchaje es Melgar, te digo la verdad. Para mí, Roberto Mosquera hace los cambios... no puede quedar bien con todo el mundo. Esos 15 minutos puso a Lora y a otros jugadores; mucho cambió". Pegó fuertísimo Leao Butrón, como nos tiene acostumbrado.