Agustín Lozano peleará por la continuidad de Ricardo Gareca: "No tenemos ningún plan B"

Una vez terminado el proceso eliminatorio actual, se culminó el contrato del 'Tigre', porque no se logró el pase al Mundial. Ricardo Gareca ahora mismo es un entrenador libre de poder charlar con cualquier proyecto deportivo, pero la primera opción para negociar la tiene nuestra Selección Peruana.

Eso siempre lo ha dicho 'El Flaco' cuando se le preguntó por su continuidad, previo al partido contra Australia. Por eso cuando se le consultó al encargado de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, por Gareca. El presidente señaló que están esperando tener una reunión en los próximos días, para presentarle la renovación de confianza.

Ante las cámaras de 'América Televisión', esto fue lo que precisó: "No hemos conversado sobre eso. Estamos muy agradecidos de Ricardo (Gareca), con su comando técnico. No hemos hablado para nada acerca del tema y creo que estos días habrá mucho diálogo, mucha conversación. Sin duda, vamos a tener una reunión con mi junta directiva. Con todos los que integran la familia de la dirigencia y el comando técnico".

Explicando que la misión principal es conseguir la renovación del entrenador argentino, porque confían su labor en este tiempo que están a cargo de VIDENA: "Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras todavía tengamos la conversación con el profesor Ricardo. No hay plan adicional". Así mismo, aseguró que no realizará ningún exceso de por medio.

Quieren cuidar el progreso económico que ha tenido la FPF como organización los últimos tiempos, y no se cometerán locuras a futuro: "La Federación será muy responsable y profesional en tomar una decisión para bienestar del fútbol y sobre todo para la tranquilidad y felicidad del país".