La Selección Peruana se encuentra en un proceso de negociación para contar con Ricardo Gareca un largo tiempo. Esa es la principal intención de la directiva, que buscará en 'El Tigre' un proyecto integral que tenga una duración extensa. Son días claves hasta fin de mes, se pudo conocer.

El propio encargado de ver estas tratativas, Juan Carlos Oblitas, habló hace poco en conferencia de prensa, y reveló que está haciendo las gestiones por su lado, sin contrato. Esa fue la petición que le dejó el presidente de la FPF, Agustín Lozano, después de la eliminación en el repechaje internacional.

Como preámbulo hasta aquí llegamos, ahora vamos con la reciente información que apareció desde el continente africano. Porque en Egipto revelaron haber presentado una oferta para el profesor Gareca. Y la respuesta fue negativa, porque el propio entrenador tiene una intención principal, renovar con 'La Blanquirroja'.

Así lo mencionó el popular medio de comunicación deportivo en ese país 'Fil Goal', con el calificativo de primicia: "Noticia en el Joule - La aparición del nombre Gareca entre los candidatos a la selección egipcia. Y el motivo de su salida de los faraones (negación a la oferta)". Fue como tituló su artículo hace un momento.

Y después fue confirmado por el periodista del 'Diario Líbero', Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter: "Desde Egipto informan que Ricardo Gareca también estaba entre los planes para dirigir a la selección de los faraones pero el argentino dijo que no porque decidió seguir en Perú. Igual lo de Qatar, está el ofrecimiento, pero no es algo que emociona al Tigre por factores personales". Entonces si no pasa nada extraño, tendremos un 'Tigre' para rato con nosotros. Ojalá sea así.