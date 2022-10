Siendo uno de los jugadores más resaltantes del duelo entre la Academia Cantolao y la Universidad San Martín, el volante Bryan Reyna contribuyó con un tanto para vencer 3-1 por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Declarando al finalizar el partido, el también jugador de la Selección Peruana se mostró feliz con la conquista.

"Para obtener todo lo que vengo teniendo, la única clave es trabajar, cambiar la mentalidad y esforzarme mucho. Gracias a Dios me está yendo bastante bien. El gol se lo quería dedicar al ‘chino’ Miguel Ximénez y a todo el cuerpo técnico, pues me ayuda mucho. Como goleador me dice que defina tranquilo”, comentó a las cámaras de GOLPERU.

En ese sentido, el extremo también manifestó que ahora es consciente de todo lo que se puede lograr con trabajo y reafirmó su postura sobre esforzarse todavía mucho más: “Para obtener todo esto, debo trabajar; antes acababa de entrenar y me iba a mi casa, ahora tengo otra mentalidad de trabajar el doble”, declaró Bryan Reyna de 24 años.

Teniendo un tiempo para hablar de la Selección Peruana, Bryan Reyna también confesó cuál es su sueño con la' Blanquirroja': "Siento que aún no he llegado a mi máximo nivel, sé que con trabajo voy a poder alcanzarlo. Espero consolidarme con la selección, espero con ansias las eliminatorias y poder llegar a un mundial”, comentó el jugador de la Academia Cantolao.

Cerrando con lo que le dijo el profesor Juan Reynoso, Bryan Reyna también tuvo palabras para el técnico de la Selección Peruana: "El profesor Reynoso me dice que trabaje mucho, que a veces el trabajo no basta para lograr cosas y hace falta mucho trabajo”, precisó.

La Academia Cantolao lucha para alejarse de la zona de descenso de la Liga 1. Estando una casilla por encima del puesto de revalidación, lo cierto es que la cantidad de puntos que tiene le dan cierto respiro sobre el descenso directo y solo debe mantenerse sumando unidades para estar la próxima temporada en el fútbol peruano.