Ricardo Alberto Gareca Nardi debe ser de los últimos nombres que más genera opiniones divididas en el Perú. El Tigre todavía es recordado por su paso en nuestro balompié, por eso, cada vez que declara se le tiene bien referenciado, como una voz autorizada.

El entrenador argentino tuvo muchos puntos de charla con el periodista, Luis Enrique Negrini. Uno con el que arrancó, fue de su relación con el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Para el ex DT de Universitario de Deportes, la cosa es clara, no había afinidad entre ambas partes.

Ricardo Gareca explicó: "Si tengo que hablar de Lozano, él llegó a la presidencia como todos conocemos. A mí me contrató Oviedo, la relación con Lozano fue de respeto, de ambos lados en todo momento y cuando fue el momento de la renovación, directamente no hubo opción. Incluso, cuando nos dimos cuenta que trascendía un tema económico, dimos por terminada la relación laboral. Y es que lo que menos me interesaba a mí era que se conozca todo lo relacionado al dinero. Por cómo estaba el país y en general. Teníamos la confianza necesaria como para que cualquier dirigente pueda reunirse en privado todo lo que teníamos que hablar. Pero cuándo el direccionamiento fue hacía ese lado decidimos ponerle punto final a todo".

El que entendió, entendió, le dio una crítica escondida al mandamás en VIDENA, por su forma de manejarse. Ahora, sobre el tema fútbol, mencionó que no ha estado siguiendo la era de Juan Reynoso: "No vi los amistosos de Perú, vi los resúmenes. Estoy muy enfocado en Vélez, traté de desligarme un poco de lo que viví tantos años en Perú, de enfocarme en el fútbol argentino, eso me lleva a estar pendiente de todo eso. Pero a Perú lo sigo algo por resúmenes".

Dejando un consejo para quienes toman decisiones en nuestro país a corto, y mediano plazo: "Perú necesita una política deportiva, lo que pasa es que todos piensan que los jóvenes deben conseguir resultados inmediatos, cuando esto no es así. Es sembrar para luego ver los frutos, pero cuando todo se interrumpe y hay improvisación, los cambios de técnicos es volver todo a cero. Se tienen que juntar las distintas áreas que corresponden a un país".

Finalmente, cerró con un pensamiento auspicioso para su segunda nación, el Perú que tanto ama: "Los jóvenes son el futuro del país, donde compita, tenga educación. El deporte te hace ser una persona competitiva, te vas formando un carácter, compitiendo permanentemente. Las potencias mundiales apuestan sólo a educación y deporte. Varias veces traté de involucrarme pero hubo medios que señalaron que por ser extranjero eso no me correspondía. Hubo críticas que me hicieron reflexionar y que me hicieron entender que hay lugares a los que uno no debe llegar".