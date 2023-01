Sucediendo en el cotejo amistoso por la Tarde Celeste, entre Sporting Cristal y Deportes Tolima, el guardameta peruano Alejandro Duarte padeció una fractura de clavícula luego de disputar un balón en el borde del área chica con el delantero Brayan Gil. La lesión, como se temia, requerió una rápida operación.

Así también lo ha manifestado el portero de Sporting Cristal, Alejandro Duarte. Publicando en sus redes sociales una fotografía de él después de la intervención médica, el guardameta ha dejado en claro que siempre ha tenido que luchar para sortear los obstáculos que se le han ido atravezando en su carrera.

"No conozco un camino sin obstáculos. No sé cómo es lograr cosas sin que me cuesten un huevo y la mitad del otro. Haber superado situaciones MUY difíciles anteriormente, me da la certeza y la tranquilidad que una vez más me levantaré y volveré mejor y más fuerte", comentó el portero Alejandro Duarte de 28 años.

En esa misma línea, el guardameta también agradeció el apoyo de distintas personas y valoró el enorme esfuerzo que hacen sus familiares y Sporting Cristal, para que todo sea más fácil para él pues evidentemente está pasando por una situación más que complicada para un portero.

"Gracias por todos los mensajes de apoyo que he estado recibiendo. Gracias a mi familia y la gente que tengo al lado mío que hacen todo más fácil. Y gracias al Club Sporting Cristal que desde el primer momento se ocuparon de todo, me cuidaron y me hicieron sentir acompañado. La operación salió muy bien, lo demás depende de mi. Fuerza Cristal", cerró Alejandro Duarte en un mensaje compartido vía sus redes sociales.

Según los profesionales médicos, una lesión del tipo que ha padecido Alejandro Duarte tarda en recuperarse entre 10 a 12 semanas, esta fecha solo para que vuelva a los entrenamientos. De ahí en más es todo como la evolución se vaya dando, pero lo cierto es que el guardameta de Sporting Cristal estará de baja por lo menos unos 3 meses.