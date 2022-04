Sporting Cristal cayó derrotado, el pasado viernes 8 de abril, frente a la Universidad César Vallejo por 2-0 en la jornada 9 de la Liga 1 en el estadio Mansiche de Trujillo. Los ´Poetas’ vencieron a los celestes jugando con dos futbolistas menos, que fueron expulsados, durante toda la segunda parte del compromiso, algo que al finalizar la primera mitad no parecía posible. El panelista del programa Al Ángulo explotó y criticó la actitud de los jugadores rimenses.

+ Contó todo: Cueva explicó las razones por las que no fue a Boca

+ El rival que se perfila para el amistoso ante Perú previo al repechaje

+ La reflexión de Cueva sobre los "4 fantásticos" de la Selección Peruana

“Con esa camiseta no se puede jugar tan desmotivado. No se puede jugar con tan poca ambición, con tan pocas ganas. Esa camiseta la tienen que respetar y hoy día los jugadores de Cristal no la respetaron”, dijo Diego Rebagliati sobre la pobre actuación del equipo de Roberto Mosquera en su derrota por 2-0 frente a la Universidad César Vallejo en la Liga 1.

Diego Rebagliati también habló sobre lo que se le viene a Sporting Cristal de cara a la Copa Libertadores donde jugará frente a la Universidad Católica en calidad de visita, agregando que un resultado negativo en estos momentos podría ser muy duro por como vienen los rimenses con esta derrota en el torneo local contra los ‘Poetas’.

"Si Cristal no reacciona el martes contra Católica, se puede venir un espiral bien complicado, porque la lectura de hoy (ante Vallejo) es que el plantel le dejó de creer en Mosquera", finalizó el panelista del programa Al Ángulo de Movistar Deportes, dejando entrever la actual relación de los futbolistas del conjunto rimense con su director técnico.