Culminando la temporada 2021 sin ser campeón de la Liga 1, Sporting Cristal afrontó la campaña 2022 con dos grandes objetivos: ganar un nuevo título y avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy sabemos que ninguna de las dos metas se lograron y que, con la ayuda de la evaluación, estadísticas y acontecimientos, se puede entender cómo es que no se consiguieron.

Entendiendo que el primer punto a reforzar de cara a la temporada 2022 era el plantel, Sporting Cristal no perdió tiempo y en diciembre del 2021 anunció el fichaje del delantero John Jairo Mosquera. Llegando como un atacante que estuvo en el Werder Bremen de Alemania, Gil Vicente de Portugal y La Serena de Chile, el nueve arribaba como la promesa de gol luego de la discreta temporada de su antecesor: Marcos Riquelme.

Llegando también el mediocampista uruguayo Leandro Sosa, y con el retorno del atacante peruano Fernando Pacheco, Sporting Cristal completaba un plantel llamativo, pero sin grandes luces. Todavía expectante por lo que podía hacer, el primer gran reto de Roberto Mosquera inicio en la Liga 1.

Cayendo en su debut en la temporada 2022 de la Liga 1, Sporting Cristal perdió ante Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura. Tropezando 1-0 en la altura del estadio IPD de Huancayo el sábado 5 de febrero, el cuadro de Roberto Mosquera mostraba muchas dudas en defensa, pero con cierta consistencia en el mediocampo.

Tampoco ganando en su debut en la Copa Libertadores, Sporting Cristal perdió ante Flamengo el martes 5 de abril. Válido por la fecha 1 del grupo H, el cuadro de Roberto Mosquera cayó 2-0 con tantos de Bruno Henrique y Matheuzinho.

Dos grandes errores

Sabiendo ahora que Sporting Cristal no cumplió con los objetivos de la temporada 2022, el cuadro de Roberto Mosquera no pudo ganar el título de la Liga 1 y tampoco avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ahora, teniendo al tiempo como gran respaldo, y ayudante para entender el desarrollo de las cosas, se pueden conocer dos grandes errores que cometió Sporting Cristal para no lograr ninguna de sus metas deportivas en la temporada 2022.

El primer gran error de Sporting Cristal parte desde el inicio mismo de la temporada: no hacer buenas contrataciones. Teniendo como el máximo error de ello la llegada de John Jairo Mosquera, el atacante solo estuvo hasta mayo y una muestra de que no cumplía con las condiciones mínimas es que hoy no tiene club.

Otro punto que pudieron haber cambiado, y que quizá por eso se terminaron perdiendo puntos importantes, fue el sistema de juego de Sporting Cristal. Enfocados en un claro 4-3-3, la abusiva tenencia del balón no se materializaba en goles: entonces, al no tener algo concreto en ofensiva, por lo antes expuesto sobre la ausencia de delanteros, los volantes tenían que convertirse en jugadores de ofensiva.

Un acierto

Quizá el más grande acierto de Sporting Cristal la temporada 2022 ha sido reafirmar su papel con el hincha. Entendiendo que una forma de entablar lazos son los momentos emotivos, el plantel celeste le abrió la puerta a Yoshimar Yotún, ícono rimense y direccionado a ser uno de los próximos ídolos de la institución.

Si bien Yoshimar Yotún ha tenido lesiones complicadas, lo cierto es que el club siempre ha estado ahí para él y una muestra de eso es su reciente extensión de contrato hasta el 2024, y eso al hincha de Sporting Cristal le agrada: agradecimiento con los que lo dieron todo y retribución por parte de ellos.