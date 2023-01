Los rimenses presentaron a su nuevo defensa central extranjero por medio de una conferencia de prensa. Sin duda, la llegada de Ignácio Da Silva ha generado una gran expectativa para todos los seguidores del club, que esperan que el brasileño sea el referente en la Liga 1 y Copa Libertadores.

El zaguero llega para ocupar la plaza que dejó el excapitán, Omar Melo, que en conversación con los medios de comunicación, el futbolista estuvo acompañado del presidente del Sporting Cristal, Joel Raffo.

A este último su presencia fue muy aprovechada, porque se le hizo las consultas sobre el futuro de Diego Buonanotte, que en los últimos días estuvo presente en los entrenamientos de la pretemporada que se realiza en la Florida, dejando abierta la posibilidad si se queda o no.

FOTO: GETTY

Sin embargo, el mandamás bajopontino fue claro, anunciando que no forma parte del plantel 2023 y que se está buscando la mejor opción de resolver su vínculo con ellos. La razón de esta situación, es que no cumple con el perfil que pide Tiago Nunes.

"Buonanotte no está en los planes deportivos del club y estaríamos resolviendo su situación en las próximas horas o días. (...) Sin entrar en muchos detalles, no calza con el perfil que el comando técnico ha buscado para la exigencia que nos hemos propuesto para el nivel institucional", indicó.

Siguiendo con esa información, comentó que el futbolista le exigió algo, al mencionar que el argentino-chileno no se encuentra interesado en jugar en otro club peruano que no sea Sporting Cristal, por lo que espera llegar a un acuerdo.

"Me he comprometido de manera directa, estamos prevaleciendo sus intereses. Él no tiene intención de seguir jugando en el medio local que no sea en Sporting Cristal", finalizó.