Percy Liza viene cumpliendo de forma correcta en la presente temporada dentro del balompié nacional. El delantero de Sporting Cristal a punta goles y buenas actuaciones, se metió en el ojo del fanático del fútbol peruano. Todo a base de su talento.

El canterano del conjunto 'rimense' está haciendo noticia por su desempeño dentro del campo, al punto de ser referenciado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Y esto según algunos medios informativos, trascendió a nivel continental en Sudamérica.

+ ¡Apunta en el calendario! La fecha en que Gianluca Lapadula llegaría a Lima

+ Martín Liberman destrozó a Jose Chavarri: "Sos un desagradecido, no tenés códigos maestro"

+ ¡Saca ventaja! Cristal goleó 3-0 en amistoso y va quedando listo para medirse ante Alianza

Porque supuestamente nació el interés de Emelec por esta joven promesa. Eso se habló en esta semana. Al punto de colocarlo como una de las obsesiones del equipo 'eléctrico'. Sin embargo, todo se derrumbó tras una investigación hecha por el Diario 'El Trome'. Quienes fueron a la fuente directa, y la respuesta fue la siguiente.

"Ni lo conocemos al jugador que me mencionas, aunque quizás el área de Scouting lo esté siguiendo, pero no me dijeron nada". Esta opinión fue dada al popular medio de comunicación, por parte de un elemento de la directiva en el cuadro 'azul'. Entonces, fin del mito, y que se siga esforzando Percy Liza, ya le llegará su momento.