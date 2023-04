Viviendo sus mejores momentos deportivos en Sporting Cristal, Erick Delgado no soportó la caída ante Universitario de Deportes, la noche del último lunes 24 de abril, y explotó contra los jugadores. Dejando fuertes adjetivos en el programa de YouTube de Erick y Gonzalo, el portero estuvo sin frenos.

"Vengo medio ofuscado porque no vi rebeldía. Me he comido el partido, mete al menos un tiro al palo, moléstate o ensucia el partido", comenzó Erick Delgado en sus declaraciones sobre cómo afrontaron el juego los futbolistas de Sporting Cristal.

Continuando con su enojo, al portero le pareció increíble que el cuadro de Sporting Cristal no remate ni una sola vez al arco durante el primer tiempo: "No puede ser posible que no encuentres rebeldía en un equipo como Sporting Cristal. No pateaste una sola vez en el primer tiempo, eso es lo que me molesta", siguió Erick Delgado.

Lejos de cortar su enojo, el portero Erick Delgado continuó hablando. Tocando el tema del técnico Tiago Nunes, y buscando referentes que deberían aparecer ahora, el guardameta no se guardó nada.

"Tiago Nunes tiene que tener más llegada al jugador. Has caído en un pozo y tiene que haber rebeldía para salir de esa situación. En estos momentos, es difícil porque algunos jugadores empiezan a dudar de la idea del DT. Hay que decirlo. Ahí tiene que entrar la gente grande y Sporting Cristal tiene muy poca", cerró en su intervención.

Lo cierto es que entre Copa Libertadores y Liga 1, Sporting Cristal encadena 5 partidos sin ganar. Empatando ante Sport Boys y Deportivo Municipal, y ahora perdiendo ante Universitario de Deportes, su actual puesto seis lo deja muy lejos de la cima del Torneo Apertura, campeonato que está cada vez más complicado.