Cómo es la vida de gitana se preguntarán en La Florida cada vez que analizan lo que fue la contratación de Percy Prado. El lateral derecho peruano, que marcó a Neymar con camiseta del Nantes en la Ligue 1, está muy lejos de su mejor rendimiento. Al punto de verse envuelto en otra carrera.

El recordado fichaje de la tienda celeste, declaró en una entrevista Ouest France, cómo está viviendo. Lo duro que fue su vida mientras estuvo en el Perú y demás. Para Percy Prado, tomar la decisión de dejar el fútbol profesional no es un hecho anecdótico. Pasa más por una determinación absoluta.

Nacido en Huaral, pero hizo toda su vida en el viejo continente, expresó: "Después del mercado de traspasos de agosto, recibí un gran golpe a mi moral. No encontré ningún proyecto por varias razones. Entonces, cuando Christopher Benmaza (técnico del club) me llamó, me dije a mí mismo: '¿Por qué no hago una prueba, para ver si me gusta?".

Sporting Cristal no dejó que continúe su contrato establecido, le tuvo que decir adiós antes de tiempo porque no había cumplido las expectativas. Desde la gerencia deportiva existió un mea culpa, ya que no imaginaban encontrarse a un jugador con tan bajo rendimiento y predisposición.

Hace poco Percy Prado comunicó en sus redes sociales que se alejaba del fútbol profesional. Debido a que no encontraba una motivación extra, y ahora en el futsal, está viendo una nueva manera de vivir. Saludamos su sinceridad, pero en el Rímac no lo recuerdan muy bien, las expectativas sobre él fueron muy altas.