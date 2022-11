Sporting Cristal llegó a estar 25 partidos invicto, pero luego de caer ante Atlético Grau, el plantel de Roberto Mosquera parece que se empieza a desmoronar. Cediendo la cima del Torneo Clausura de la Liga 1, el cuadro celeste se ganó su derecho de estar en las semifinales tras capturar el primer puesto del acumulado, pero este miércoles 2 de noviembre perdió ante FBC Melgar en la ida.

"Hoy tuvimos que cambiar muchos hombres por faltas que ya conocemos, hicimos un híbrido en el mediocampo, no funcionó por momentos, pero creo que FBC Melgar hizo un muy buen partido. Antes del partido dije que FBC Melgar tenía un problema de resultado, pero no de rendimiento, mantienen un trabajo sostenido. No siempre Sporting Cristal juega mal, sino que a veces el rival lo supera. Creo que las dos cosas sucedieron, en tres años creo que es el partido más bajo que hemos presentado en la parte colectiva y como siempre yo soy el responsable", comentó en rueda de prensa Roberto Mosquera, bastante incómodo.

Siguiendo con su declaración, el estratega peruano también respondió por los pocos minutos que tuvieron en el partido los volantes Yoshimar Yotún y Jesús Pretell. Ingresando ambos alrededor de veinte minutos, el cambio desconcertó pues cuando perdía Sporting Cristal, los hombres que ingresaron fueron volantes.

"Yoshimar Yotún estaba para jugar 20 minutos y Jesús Pretell también, y jugaron los 20 minutos. Si hubieran estado para jugar más tiempo nosotros hubiéramos podido hacer los cambios en el primer tiempo y cambiar la historia, pero la salud del jugador está por encima del resultado. Respetamos las decisiones médicas, los necesitábamos antes pero no es una disculpa. FBC Melgar nos superó y hay que aceptarlo", siguió tajante Roberto Mosquera con su alocución.

Hablando del cotejo que sostendrán en Lima este domingo 6 de noviembre, por la vuelta de las semifinales de la Liga 1, Roberto Mosquera fue claro al precisar que la serie todavía no está cerrada: "La llave no está cerrada, Cristal es un equipo que se ha levantado de situaciones más difíciles, estamos acostumbrados a a veces no tener buenos partidos y levantarnos. El cansancio es permanente, vamos a jugar 5 partidos en 14 días, es delicado", puntualizó el estratega de Sporting Cristal.