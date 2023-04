Tiago Nunes continúa dentro de Sporting Cristal, esa es la confirmación de la noticia que transitó en las últimas horas dentro del cuadro rimense. El director técnico extranjero se mantiene en el puesto, confirmó en conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

El brasileño ahora está listo para competir, asumiendo culpas y perdonando algunas faltas de respeto. Esta tarde, junto al presidente Joel Raffo, se presentó para contestar muchas consultas al respecto. Así es como, se trabajó todo este comunicado en vivo.

Lo cierto es que hay declaraciones muy importantes, como el motivo principal para quedarse en La Florida. El propio Tiago Nunes explicó: "Tuve una charla directa con Yoshimar Yotún y otros jugadores que fueron a mi casa. A partir de allí, me sentí respaldado para continuar enfocado. Seguiré siendo el entrenador de Sporting Cristal".

Con eso entendemos que hubieron culpas por parte de integrantes del plantel, pero hasta ahí debe quedar todo. Ahora solo importará lo que pasará en la cancha en Sporting Cristal. Tiago Nunes se mostró sumamente emotivo, luego de cada pregunta. Al punto de soltar unas palabras duras en algunas frases culminadas.

Sporting Cristal continuará sus trabajos precompetitivos para la Copa Libertadores, porque jugarán este martes 2 de mayo contra The Strongest como local en el Estadio Nacional del Perú. Desde las (9:00 PM - HORA PERUANA), en búsqueda de sus tres primeros puntos en el Grupo D, y así pensar en clasificar a la CONMEBOL Sudamericana.

CONFERENCIA DE PRENSA - EN VIVO Y DIRECTO:

Tiago Nunes: "Yo salgo a defender a mis jugadores, porque si algo anda mal en el equipo, el principal responsable soy yo. He conversado con Yotún y es un jugador que merece respeto, es peruano, internacional y me identifico con él".

Tiago Nunes: "Es un camino difícil ser jugador de futbol. Yo veo la buena intención, pero me parece muy superficial que digan que "faltan huevos" p.ej. Pueden faltar otras cosas, pero la intención siempre está ahí. Decir lo contrario, me mata".

Tiago Nunes: "Sabemos que los jovenes estan muy influenciados por las redes sociales y mi papel es indicarles que todo se resuelve dentro de la cancha. Tenemos que sacar nuestra mejor versión, más allá que nuestro pdte indique que llegarán refuerzos".

Tiago Nunes: "Ahora estamos encontrando a los jugadores con mejor capacidad física, técnica y mental para competir. Todos juntos estamos en esto. Mi papel no es traer excusas, sino soluciones. Tenemos que tener la confianza de traer un buen resultado".

Tiago Nunes: "Me encantaría tener una respuesta correcta para poder definir este cambio pero el fútbol es multifactorial y un deporte de confianza, donde más alla de todo, está la parte mental. SC ha jugado más partidos en los últimos 30 días, es evidente el bajón".

Tiago Nunes: "Si ganamos el martes y ganamos el domingo, empezamos a revertir esto. Por más que las redes sociales crean versiones que no acontecieron, acá tenemos un objetivo en común. Al final de esta temporada queremos dejar un club mejor más allá si se gana o no".

Tiago Nunes: "Yo creo en hinchas que van con su mama al estadio por ejemplo. Hoy fueron al estadio con amenazas, mañana puede ser una muerte. Mi relación con los jugadores es frontal desde el primer día. Es normal este trato con ellos y los respeto mucho a ellos".

Tiago Nunes: "Aquí escuché por primera vez la palabra "camita" y no es cierto. Se dicen muchas cosas que no son reales".

Tiago Nunes: "Lo de hoy nos sorprendió. No imagine que algunos podían invadir el estadio para reclamar. Hay formas de protesta y esta no es una en la cual me ponga de acuerdo. Todos tenemos un poco de culpa en esto. CT, jugadores y dirigentes".

Tiago Nunes: "Un mensaje de saludo a la hinchada. Hubo discusión entre el entrenador y algunos jugadores por un acuerdo de saludar a la gente y por todo lo que generó el partido. Dentro del camerino puse mi cargo a disposición".

Tiago Nunes: "Primero saludo a la hinchada que está conectada y acompañando. El viernes hubo una discusión entre algunos jugadores y yo por el acuerdo que teníamos de saludar a la gente. También por los insultos que recibieron los jugadores al final del partido".

La conferencia de prensa del profesor Tiago Nunes, es de las comunicaciones más fuertes en Sporting Cristal. Casi nunca en un club modelo se han visto todo este tipo de problemáticas. El entrenador brasileño se vio damnificado por todo el revuelo, desde el día viernes.

Ahora, en la comunicación oficial del club hacia el público general, que sigue día a día al hincha rimense. Se dieron muchos ámbitos diferenciales. Donde el principal personaje esperado por todos, es sin duda alguna el director técnico, que, al parecer, es el gran culpable.