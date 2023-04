Sporting Cristal perdió 2-0 ante Universitario de Deportes la noche del último lunes 24 de abril. Jugando por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1, el resultado les dolió a los hinchas rimenses, pero la forma en qué se jugó mucho más. Ante esto, Jesús Castillo trató de explicar por qué perdieron en el estadio Monumental.

Alegando que a Sporting Cristal le afectó no haber podido entrenar el tiempo adecuado, luego que el plantel llegara casi una hora tarde y tuviera que apresurarse en los procesos, el mediocampista Jesús Castillo habló sobre el tema.

"Creo que sí, es algo que no estaba esperado. Cuando sales del hotel esperas hacer toda las cosas como siempre, ahora hicimos un calentamiento apurado. No sé si calentamos o no, pero se pudo ver en el campo. Ellos venían calentando, pero es algo que no lo esperábamos", comentó Jesús Castillo en declaraciones para GOLPERU luego del pitazo final.

Ante esto, una ola de críticas cayó para el mediocampista Jesús Castillo y para el plantel de Sporting Cristal. Basándose prácticamente en lo que vieron en el partido, los usuarios no podían creer que el cuadro rimense no rematara al arco de Universitario de Deportes en el primer tiempo.

En ese sentido, algunos comentarios ganaron rápida notoriedad ante la publicación de las declaraciones de Jesús Castillo. Uno de ellos fue de la usuaria Carla Medina: "Hace cuántos partidos no calientan bien entonces".

Otro fue del usuario Helman: "Qué pasé carajo, ¡esto es Sporting Cristal! No sé puede perder en una forma tan fácil, los cabros no nos ganaban hace 5 años, cómo podemos pasar de jugar bien en la pre libertadores a esto, tenemos que retomar el rumbo".

El usuario Mauricio Tam también dejó su reflexión: "Jesús Castillo no quiere jugar, el problema es que el cuerpo técnico insiste por él; una pena porque en su momento mostró condiciones, hoy es fijo que continuará su carrera en un equipo de provincia".