Sporting Cristal, dirigido por el estratega peruano Roberto Mosquera, jugará este domingo 5 de junio su partido frente al siempre complicado Sport Boys, válido por la jornada 16 de la Liga 1 y se desarrollará en el estadio Alberto Gallardo a la 1:00 pm.

En la previa del partido frente a los rosados, el mediocampista peruano Jesús Castillo habló en conferencia de prensa sobre lo que será el cotejo y también se refirió a su futuro, que podría estar en otro país pues mucho ha sonado su nombre en Bélgica.

“Me he venido preparando de la mejor manera, y he competido con equipos internacionales, creo que lo he hecho muy bien, sobre todo el equipo también, eso me ayuda bastante", comentó Jesús Castillo en conferencia de prensa.

De ese mismo modo, el volante también habló sobre su futuro deportivo: "Creo que tendría que aprovechar la oportunidad si es que se da”, sostuvo el volante de Sporting Cristal en la conferencia de prensa brindada por el club.

El futbolista también se refirió a lo que pasó con Sporting Cristal en la Copa Libertadores, donde tuvieron un mal papel: “Perdimos puntos importantes en casa como de visita. Empatamos partidos que pudimos haberlos cerrado de alguna u otra manera y creo que eso te pasa factura luego en los partidos finales”, dijo Jesús Castillo.

Finalmente, el volante de primera línea del cuadro celeste habló sobre lo duro que será el compromiso contra Sport Boys este domingo en el estadio Alberto Gallardo: “Es un muy buen equipo, siempre nos pelea. Empatamos con ellos el año pasado 1-1 en el Estadio Nacional. Es un rival duro y ellos también están peleando por algo”, sentenció.

Sporting Cristal marcha quinto en la tabla del Torneo Apertura de la Liga 1. Con 26 unidades, el cuadro de Roberto Mosquera está lejos de la cima, que es liderada por FBC Melgar con 34 puntos y a falta de 3 fechas para terminar la primera fase del certamen nacional.