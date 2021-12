Sporting Cristal ha sido el mejor equipo peruano de los últimos años sin ninguna duda. A pesar de haber perdido la final, quedan pocas dudas de que en los últimos años ha destacado más que nadie. Su cantidad de títulos en la última década es una buena medida para hacer esta afirmación.

Otro aspecto en donde también han destacado los Rimenses ha sido en la formación de jugadores. De los últimos tiempos podemos hablar de Yotún, Advíncula, Aquino, Abram, Pacheco, Lora, Liza y Távara, todos ellos con algún acercamiento con la Selección.

Otro que ha destacado este año ha sido Jesus Castillo. El mediocampista ingresó al equipo con la lesión de Távara y demostró que podía aportar juego, pero también marca. Por eso, pidieron su renovación y también que sea convocado. Su posición es complicada si pensamos en la Blaquiroja, pero la esperanza no se pierde. Él fue entrevista en Fútbol como Cancha este miércoles.

"La renovación con Cristal se dio por mi esfuerzo, por lo que venía haciendo. El club espera mucho más de mí y voy a hacer que no se arrepientan", comenzó. "Me gusta respetar procesos, quizá me gustaría primero jugar en Sudamérica, jugar Copa Libertadores y luego ya ir a Europa", siguió sobre su futuro.

"Si es que se da mi convocatoria para estos amistosos con la selección creo que estoy preparado para asumirlo y sería algo muy bueno para mi carrera", se refirió también a su posible llamado a la Blanquiroja. "Admiro mucho a Sergio Busquets, me gusta mucho su visión de juego y trato de imitar lo que él hace", concluyó.