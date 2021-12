Sporting Cristal está de aniversario, pues este lunes 13 de diciembre cumple 66 años y uno de sus ídolos del conjunto celeste habló sobre lo que significa para él el club y todo lo que vivió vistiendo la casaquilla ‘rimense’. Roberto el ‘Chorri’ Palacios dio una entrevista a Radio Ovación y dijo sentirse feliz por ser parte de la historia de los ‘bajopontinos’.

“Soy feliz porque soy parte de la historia de la institución Sporting Cristal y nadie me lo va a quitar. Me lo gané con esfuerzo. El recuerdo que tengo es el primer día que yo llegué al club y me sorprendió todo lo que vi", declaró Roberto Palacios a Radio Ovación recordando sus inicios en la escuadra celeste en 1991.

El exjugador celeste recordó una de las mejores cosas que se han sabido llevar en el club: “Desde que empecé, Cristal es la institución más seria, tuvo siempre un manejo trasparente y supo crecer en todos los aspectos. Las nuevas directivas tienen la obligación de mantener lo que dejaron los exdueños".

Sobre los títulos logrados con Sporting Cristal en los años 94, 95 y 96 dijo: “En el tricampeonato respetábamos a todos los rivales y eso fue la clave para que nos convirtiéramos en un gran equipo". El ‘Chorrillano’ también tocó el tema de los aficionados: “Mi generación fue muy importante para que la hinchada crezca mucho. Estoy feliz por eso. Mi cariño, el amor y el compromiso que tengo por la institución, nunca va a pasar".