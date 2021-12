Sporting Cristal no logró hacerse del título nacional tras perder por 1-0, en el global, frente a Alianza Lima. Tras lo sucedido, el exfutbolista Roberto Palacios declaró diciendo que lo que le falta al cuadro celeste es un caudillo, dando a entender que por el momento no hay quien tome la manija en el conjunto de Roberto Mosquera quien podría necesitar otros fichajes.

+ Ya es fijo: se confirmó el primer refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada

+ Para hacer chocolate: Alianza Lima repatriaría a un viejo conocido de cara al 2022

+ Se pelean por él: Alianza y Cristal estarían disputándose a un ex-Selección Peruana

“A Cristal le falta un caudillo. Pasaron los 15 minutos del segundo tiempo y en vez de jugar rápido, iban con una lentitud y eso le permitía a Alianza estacionarse bien en su campo con los 11 jugadores y era imposible encontrar los espacios y hacerle daño”, declaró el ‘Chorri’ Palacios en el programa radial ‘Campeonísimo’ de PBO.

Sobre el mediocampo del equipo ‘bajopontino’, Roberto Palacios dijo: “Castillo tiene enormes condiciones, pero aún le falta mucho por aprender más experiencia. Cristal debe hacer un cambio drástico, si quiere pensar en hacer una buena Copa Libertadores, es necesario decirle muchas gracias, pero no se puede esperar un año más para ver que puede producir”.

“En la primera final se vio que Cristal la manejó, pero no se pudo lograr el resultado. En la segunda final, Cristal tuvo el manejo, pero no encontró, los espacios para hacerle daño a Alianza y es la primera vez que Alianza no muestra tanto, pues siempre mostró picardía y buen juego”, finalizó Roberto Palacios en la entrevista.