El delantero de César Vallejo fue silbado por los hinchas cerveceros, y pese a ello, el ex Gremio señaló que sueña con volver a vestir la camiseta celeste.

Uno de los partidos más atrayentes del fin de semana se jugó en el estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal midió sus fuerzas con César Vallejo, en un duelo clave por el Torneo de Clausura.

Pese a que los dos equipos necesitaban la victoria, no se hicieron daño al costado del Rímac y repartieron puntos, en un resultado que no les sirvió de mucho a ambas escuadras.

Debido a que uno hubo goles, uno de los hechos más significados del duelo fue el regreso de Beto da Silva a la cancha del cuadro cervecero, y los hinchas locales se lo hicieron notar con fuertes silbidos.

Apenas tocaba la pelota el delantero peruano-brasileño recibía críticas, debido a que no le perdonan su paso por Alianza Lima en 2020, y lo consideran una traición, debido a que fue formado con los colores celestes.

Tras el partido Da Silva conversó con Best Cable y señaló que pese al recibimiento lo único que quiere es volver a Sporting Cristal.

"Me duele un poco. Yo acá di lo máximo, me esforcé, le di muchas alegrías también, pero sé que quizás por cosas de fútbol terminé tomando decisiones y no les gustó. Espero, algún día, volver a Sporting Cristal porque es un club que está en mi corazón”, sostuvo.

Por ahora Beto da Silva es delantero de César Vallejo, pero a sus 25 años todavía está a tiempo de volver a vestir la camiseta que dice tanto querer.