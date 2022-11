El hincha necesita respuestas claras después de una derrota de este nivel, en una semifinal que los podría llevar al éxito si dan los pasos correctamente. Roberto Mosquera en conferencia de prensa tuvo momentos donde destacó un tema en específico, que podría tomarse como un punto para analizar. Ya que quizás, bajo ese contexto, hoy no se jugó como imaginaban.

El entrenador de Sporting Cristal respondió a una consulta de la prensa local, sobre el momento de su equipo, y como toma el resultado final, de cara a la revancha de este domingo en el 'Estadio Nacional' donde buscarán darle vuelta al parcial de 2-0. Esa misión será dura, y estos días serán claves para conocer al detalle lo que puede suceder a la hora de la hora.

Para Roberto Mosquera no perdieron por errores personales, el tema va un poco más allá: "Hoy tuvimos que hacer cambios y no nos funcionó. Tenemos un virus estomacal que afectó a Yotún, Pretell y Calcaterra. No me sorprende que nos hayan ganado la posesión porque tuvimos una volante alternativa. Hubo falta en el primer gol. La llave no está cerrada".

De la misma forma, fue por el lado de la autocrítica general, aquella que busca siempre el seguidor cotidiano luego de un golpe de esta magnitud. Yendo en contra de lo que muchas veces se le acusa a 'La Mosca' en todo momento. El profesor se mostró reflexivo por lo que pasó esta tarde en Arequipa: "Siento que es el partido más bajo que hemos presentado en los últimos 3 años".

Para poder cerrar todo lo dicho, también Roberto Mosquera habló sobre el jugador más esperado, de nombre Yoshimar: "Yotún estaba para jugar 20 minutos y Pretell también y jugaron los 20 minutos, si hubieran estado para jugar más tiempo nosotros hubiéramos podido hacer los cambios en el primer tiempo y cambiar la historia, pero la salud del jugador está por encima del resultado. Respetamos las decisiones médicas, los necesitábamos antes, pero no es una disculpa. Melgar nos superó y hay que aceptarlo".