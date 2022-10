Dónde ver EN VIVO Washington Wizards vs Detroit Pistons en USA por la NBA

Washington Wizards enfrentará a Detroit Pistons este martes 25 de octubre por una nueva jornada de la NBA 2022. En Estados Unidos, el encuentro se podrá ver por NBA League Pass desde las 19:00 hs (ET) / 15:00 hs (PT). Mientras que no habrá transmisión para Latinoamérica.

El conjunto de la capital estadounidense se encuentra con un récord de 2-1 y viene de ser derrotado por Cleveland Cavaliers por 117 a 107 en condición de visitante. Su entrenador, Wes Unseld Jr., podrá contar con todos sus jugadores para este encuentro, salvo con Corey Kispert que está lesionado. Por lo que pondrá lo mejor que tiene en cancha.

Por el lado de los Pistons, están con un récord de 1-2 y vienen de dos derrotas consecutivas, frente a New York Knicks y a India Pacers, 130 a 106 y 124 a 115, respectivamente. Los de la "Ciudad del Motor", deberán usar esta temporada para que sus jugadores jóvenes con gran futuro, como Cade Cunningham y Jaden Ivey, sigan ganando experiencia y más adelante si poder aspirar a grandes cosas.

Posibles alineaciones titulares de Washington Wizards y Detroit Pistons

Washington Wizards:

PG: Monte Morris

SG: Bradley Beal

SF: Deni Avdija

PF: Kyle Kuzma

C: Kristaps Porzingis

Detroit Pistons:

PG: Cade Cunningham

SG: Jaden Ivey

SF: Saddiq Bey

PF: Bojan Bogdanovic

C: Isaiah Stewart

¿Dónde ver en Estados Unidos el partido entre Washington Wizards y Detroit Pistons?

El encuentro entre Washington Wizards vs Detroit Pistons se podrá mirar en Estados Unidos por NBA League Pass en el horario de las 19:00 hs (ET) / 15:00 hs (PT). Este juego no será transmitido para Latinoamérica.

¿Cuáles son los pronósticos para el duelo entre Washington Wizards vs Detroit Pistons?

Para el sitio DraftKings de apuestas, el candidato a ganar este encuentro son los Washington Wizards con un handicap de -6, mientras que Detroit Pistons tiene uno de +6.