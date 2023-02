Dónder VER Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder por la NBA 2023 en USA: Pronósticos y alineaciones

Los Angeles Lakers recibe a Oklahoma City Thunder HOY, martes 7 de febrero por una nueva jornada de la temporada regular de la NBA. Enterate toda la información del encuentro, horario, canal de TV, streaming ONLINE y todo lo que necesitas saber para seguir EN VIVO el partido.

¿Cómo llegar los Lakers y los Thunder a este partido?

Los dirigidos por Darvin Ham siguen buscando su juego en esta temporada para luchar por los puestos de playoffs. Actualmente tienen un récord de 25 victorias y 29 derrotas que los ubican 13° en la Conferencia Oeste. Su último encuentro fue ante New Orleans Pelicans, contra quienes cayeron por 131 a 126, a pesar de los 34 puntos aportados por Anthony Davis y los 27 de LeBron James.

Por otra parte, los entrenados por Mark Daigneault llevan un récord de 25 victorias y 28 derrotas, que los posiciona 12° en la Conferencia Oeste, por lo que es un duelo clave para ambas franquicias para escalar posiciones. Su último partido fue ante Golden State Warriors, contra quienes cayeron por 141 a 114.



Posibles alineaciones titulares de Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers:

PG: Dennis Schroder

SG: Patrick Beverley

SF: LeBron James (en duda)

PF: Rui Hachimura

C: Anthony Davis (en duda)

Oklahoma City Thunder:

PG: Shai Gilgeous-Alexander

SG: Josh Giddey

SF: Aaron Wiggins

PF: Jalen Williams

C: Jaylin Williams

¿Dónde ver en Estados Unidos el partido entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers?

Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder jugarán HOY, martes 7 de febrero por la NBA. El encuentro en Estados Unidos se podrá ver a través de TNT, Bally Sports y NBA League Pass en los horarios de las 22:00 hs (ET) / 19:00 hs (PT). Latinoamérica no contará con trasmisión del partido.

¿Cuáles son los pronósticos para el duelo entre Los Angeles Lakers vs OKC?