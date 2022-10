El Munidal Femenino Sub 17 que se disputa en India entra en una etapa definitiva y este viernes 21 de octubre, Estados Unidos se mide con Nigeria en contienda que corresponde a los cuartos de final del torneo.

El cruce será emitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para territorio sudamericano; en México VIX+ estará con las incidencias y en Estados Unidos, FUBO TV, FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Fox Sports 2 serán las pantallas encargadas de la transmisión de este importante encuentro.

El Estadio DY Patil ubicado en la ciudad de Navi Mumbai fue el epicentro seleccionado por la organización del evento para el desarrollo de semejante partido de este torneo juvenil.

Las norteamericanas quieren extender su favoritismo en el certamen para así avanzar con facilidad a la siguiente rodna. Nigeria, por su lado, es consciente de su situación y tratará de detener las intenciones de un difícil rival.

+¿Cuándo se enfrentarán Estados Unidos vs. Nigeria por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este viernes 21 de octubre en el Estadio DY Patil.

Horario y TV por países

Argentina: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 06.45 horas SIN TV

Brasil: 07.45 horas por SIN TV

Chile: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 05.45 horas por VIX+

Paraguay: 07.45 horas SIN TV

Perú: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 06.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 03.45 horas PT / 05.45 horas ET por FUBO TV, FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Fox Sports 2