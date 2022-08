¿Juega Yunus Musah en Valencia vs Girona?

¡La Liga ya esta aquí! Luego de una larga espera, este viernes 12 de agosto vuelve LaLiga de España con un interesante partido entre Osasuna y Sevilla. Por su parte, será el domingo 14 cuando el Valencia reciba al Girona. ¡Haz click acá para ver el partido desde USA!

A dias de la presentación del Valencia en LaLiga, todavía no hay certezas sobre quienes serán los once titulares para recibir al Espanyol por la primera jornada. Genaro Gattuso aun no dió declaraciones sobre la posible formación para disputar la primera jornada. Sin embargo, por lo visto en pretemporada y el equipo que paró para disputar la Copa Naranja ante el Atalanta, se estima que Yonus Musah formará parte de los 11 inciales.





Valencia: La probable formación vs. Girona

Si bien Genaro Gattuso no hizo declaraciones acerca de cual sería la formación para el debut, lo visto durante la pretemporada indica que formaría con: Mamardashvili; Thierry, Gabriel, Diakhaby, Jesús Vázquez; Musah, Guillamón, Carlos Soler; Castillejo, Duro, Samuel Lino.

¿Cómo ver LaLiga de España en USA?

Todos los partido de LaLiga de España se podrán ver EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE en Estados Unidos a través de ESPN+.