Por la NBA 2022, Los Angeles Lakers de LeBron James recibirán en su estadio a New Orleands Pelicans. Te contamos dónde y cómo ver el partido en Estados Unidos en esta nota.

Los Angeles Lakers enfrentarán a New Orleans Pelicans en el Crypto.com Arena este miércoles 2 de noviembre por la NBA 2022. El partido en Estados Unidos se podrá ver a través de NBA League Pass en el horario de las 22:30 hs (ET) / 18:30 hs (PT). No habrá transmisión en Latinoamérica pero los abonados al League Pass de la NBA, podrá mirar el encuentro por allí.

El equipo liderado por LeBron James, tiene un récord de 1-5, habiendo perdido los primeros cinco juegos y recién pudiendo ganar en el partido del domingo pasado, ante Denver Nuggets por 121 a 110. Con un comienzo de temporara para el olvido, necesitan encadenar varios triunfos seguidos para escalar posiciones en la Conferencia Oeste.

Los Pelicans llegan a este partido tras vencer a Los Angeles Clippers por 112 a 91 y tienen un récord de 4-2. Con Zion Williamson en un gran nivel promediando 21.8 puntos por partido, tienen con que ilusionarse para pelear por un lugar en los playoffs.

Posibles alineaciones titulares de Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers:

PG: Patrick Beverley

SG: Lonnie Walker

SF: Troy Brown

PF: LeBron James (en duda)

C: Anthony Davis (en duda)

New Orleans Pelicans:

PG: CJ McCollum

SG: Trey Murphy

SF: Herbert Jones (en duda)

PF: Zion Williamson

C: Jonas Valanciunas

¿Dónde ver en Estados Unidos Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans por la NBA 2022?

El pronóstico de Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans según las casas de apuestas

El sitio de apuestas DraftKings, marca como favorito a New Orleans Pelicans con un handicap de -3, mientras que Los Angeles Lakers tienen uno de +3.